Девятиэтажный дом появится на месте одного из корпусов школы «Возрождение». В здании по адресу Мира, 90А учились начальные классы. Корпус давно заброшен. На сайте наш.дом.рф появился проект

Девятиэтажный дом появится на месте одного из корпусов школы «Возрождение». В здании по адресу Мира, 90А учились начальные классы. Корпус давно заброшен. На сайте наш.дом.рф появился проект будущей многоэтажки. Напомним, летом прошлого года мэрия продала корпус школы с торгов. Здание выкупила компания «Виста» за 50 миллионов рублей. Что касается застройщика, он уже определен, возводить многоэтажку