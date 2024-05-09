В Муромском районе накануне Дня победы были отремонтированы мемориальные сооружения. Напомним,...

В Муромском районе накануне Дня победы были отремонтированы мемориальные сооружения.Напомним, Федеральный закон (от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов») гласит о том, что исходя из традиций народов России — необходимо хранить и беречь память о защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость.Как федеральные органы исполнительной власти, так и органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления — ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны.По требованию Муромского городского прокурора в Борисоглебском сельском поселении были отремонтированы мемориальные сооружения, увековечивающие помять погибших при защите Отечества.Как информируют в пресс-службе региональной прокуратуры, перед майскими праздниками была проведена проверка исполнения законодательства в части содержания и благоустройства мемориальных сооружений и объектов:«… Проверочными мероприятиями установлено, что памятники воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленные в селах Татарово и Борисоглеб, а также в посёлке Кондраково, находились в неудовлетворительном состоянии. Так, у основания памятника, расположенного в селе Татарово, было разрушение штукатурного слоя, частичное отслоение краски на самом мемориале. А у памятника, расположенного в селе Борисоглеб отслоилась краска, в том числе на звезде, и частично разрушился штукатурный слой его основания...» - рассказывают в региональной прокуратуре.Отмечается, что памятник, расположенный в посёлке Кондраково, также требовал частичной покраски и восстановления штукатурного слоя.В этой связи городской прокуратурой главе администрации Борисоглебского сельского поселения было внесено представление. И в итоге указанные сооружения, наконец, привели в надлежащее состояние.Сообщается, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области