Победительница конкурса «Миссис Опора России 2024» Алёна Королёва рассказала о своих прадедах -...

Победительница конкурса «Миссис Опора России 2024» Алёна Королёва рассказала о своих прадедах - героях9 Мая Россия отмечает один из важнейших праздников в современной истории страны — День Победы. В этот день чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, отдают дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. Мы вспоминаем самых близких, без которых не было бы нас и наших побед…Недавно во Владимире прошёл финал конкурса «Миссис Опора России 2024». И победительницей стала Алёна Королёва, владелица Центра красоты и СПА. Она рассказала об итогах и результатах нового для региона конкурса, а также в преддверии Дня Победы вспомнила удивительную историю о своём прадеде, которая передается из поколения в поколение.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Алёной Королёвой после финала, в преддверии 9 мая.«Данный конкурс для меня - как подведение промежуточных результатов..."Мы уже рассказывали о том, что в областном центре впервые проходит конкурс для красивых и успешных бизнес-леди «Миссис Опора России». И вот, финал позади.- Алёна, почему Вы решили поучаствовать в этом конкурсе? Какие этапы особенно запомнились? Ожидали ли, что победите?- Принять участие в конкурсе я решила, наверное, с третьего раза и только после личной беседы с Татьяной Кабиной, директором мероприятия. Не смогла пройти мимо этого масштабнейшего бала красоты, с большой философией и миссией. Все, что происходило во время подготовки, мастер классы, дефиле, интервью, этапы производства фото и видео материалов по режиссерскому замыслу Агаты Дрезиной, поездки - это все незабываемо! Потому что сильное окружение стремящихся женщин, которые пришли в этот проект наполняться, делиться и наслаждаться, не может не остаться в памяти, только приятные воспоминания и желание не останавливаться.- Я очень хотела победить. Это моя личная галочка, которая подтвердила, что я все делаю правильно. И это совсем не про красоту, а про собирательный образ современной женщины - гармония ухоженной внешности, активной и успешной деятельности, семейного благополучия. Когда я поняла, что стала «Миссис Опора России 2024», я выдохнула и подумала, что семья мной сейчас гордится! Это очень приятно иметь разноплановые победы, и данный конкурс для меня - как подведение промежуточных результатов.- Бизнес и женщины... Почему в нашей стране до сих пор это так удивительно, как считаете?- Моё личное мнение, что это уже неудивительно. Я знаю очень много деятельных женщин, которые добились твердых результатов, работают и развиваются в различных отраслях. И все всё успевают. Сейчас время возможностей для всех, независимо от пола и возраста.- Что лично Вам дала эта победа? Какие дальнейшие планы? Всероссийский конкурс?- Еще слишком мало времени прошло. Ближайшие дни хочу немного выдохнуть. Для меня это новый опыт, очень приятный, но затратный по времени и вовлеченности. Поэтому о дальнейших планах в этом направлении я пока не думаю. Сейчас преисполнена желанием сфокусироваться на работе, семье, и хочется немного отдохнуть. Близкие меня во всем поддерживают.- Однако уже осенью мне предстоит стать участницей Федерального Форума «Грани личного бренда», где выступают такие спикеры как Тина Канделаки, Юлия Меньшова, Игорь Манн и многие другие знаковые персоналии. В рамках события проходит премия «Главные женщины», где я могу представить себя и свой успешный проект. Однако это мой первый визит в федеральное бизнес-пространство, и возможно я предпочту сначала сориентироваться и напитаться новой энергией, вдохновением. А после можно будет говорить о представлении своей кандидатуры и результатов деятельности на Премию.«Для нашей семьи День победы — особенный Праздник!»- 9 мая... Великий праздник, День Победы! Как в вашей семье его отмечают?- Для нашей семьи этот праздник - особенный. Всегда смотрим Парад и вспоминаем все, что знаем о том времени, храним память о нем, как наследники этой Победы.Все мои прадеды принимали участие и были награждены орденами, а прабабушка копала окопы. Один прадед не вернулся с войны. И здесь есть уникальная история…- Прадеда звали Павел. Он получил орден Красной Звезды за боевые заслуги, и когда вновь вернулся в строй, именно орден спас его от смерти, осколок попал точно в награду. И уже в госпитале, когда казалось все позади, дед шел на обед, поскользнулся, упал, открылась старая рана. Так он умер...- А другой прадедушка прошел Блокаду Ленинграда. История нашей, как пожалуй и всех семей на постсоветском пространстве, неразрывно связана с эпизодами Великой Отечественной войны…- Важно помнить, чтить и передавать это новым поколениям. С ДНЁМ ПОБЕДЫ!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Алёны Королёвой, а также Данила Алексеева, Анны Милграм, Ольги Сморжанюк и Натальи Трубочновой.