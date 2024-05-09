Автопробег, «Песни военных лет» и выставки ждут жителей Владимира 9 мая. Какие мероприятия ждут...

Автопробег, «Песни военных лет» и выставки ждут жителей Владимира 9 мая.Какие мероприятия ждут владимирцев 9 мая? Представляем вашему вниманию небольшой обзор.Коротко о главном:10:00 – митинг с возложением цветов и венков к мемориалу и Вечному огню на Князь-Владимирском кладбище;11:00 – торжественный митинг и парад, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Победы;11:30 – праздничная программа «Подвиг. Победа. Память!» в парке культуры и отдыха «Дружба»;12:00 – праздничная программа «Сквозь года звенит Победа!» в парке культуры и отдыха «Добросельский»;12:00 – праздничная программа «Весенний вальс» в парке культуры и отдыха «Загородный»;12:00 – праздничная программа «Не смолкнет слава тех великих лет!» в Центральном парке культуры и отдыха;20:00 – открытый кинопоказ в сквере у пруда на улице Комиссарова.И более подробно:1. Центральный парк культуры и отдыха приглашает юных гостей и их родителей на развлекательные, спортивные и познавательные мероприятия.9 мая, 12:00 – праздничная программа, посвящённая Дню Победы;10 мая, 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00 – спортивно-игровая программа «Зарница».2. В День Победы во Владимире пройдёт Автопробег. Сбор участников состоится на парковке у торгового комплекса «Лента» в 11:00.Старт автопробега — 9 мая ровно в полдень. Организаторы мероприятия сообщают, что принять участие может любой желающий, и с собой желательно иметь знамя Победы или флаг России.Для велосипедистов: сбор и регистрация (обязательна) — на площади Победы 10 мая в 9:00 утра. Старт — в 10 часов. Участники планируют посетить Владимир — Камешково - Ковров. Протяженность маршрута - 88 км.3. Концерт «От Москвы до Бреста».Во Владимирской областной филармонии пройдёт концертная программа о жизни, войне, мире, подвиге и, конечно, любви. На сцене выступят артисты Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь». Постановка представляет собой театрализованное действие: вокально-хореографические композиции выстроены в единую линию как сказ о великом духе русского воина.4. 9 мая в Загородном парке пройдёт праздничная программа «Песни военных лет»: парк превратится в весеннюю музыкальную эстраду.Со сцены ветеранов, детей войны и гостей поздравят творческие коллективы города.Сами гости праздника смогут принять участие в поздравлениях у открытого микрофона и сказать приятные слова ветеранам, детям войны.5. В фойе второго этажа Детской художественной школы будет экспонироваться выставка «Дороги войны».Рисунки относятся к различным жанрам: здесь и портреты, и жанровые композиции, и натюрморты, выполненные в разных техниках и материалах: гуашь, карандаш, акварель, фломастеры. Эта выставка будет интересна как старшим поколениям, так и молодежи. Вход — свободный.6. В Детской школе искусств № 3 города Владимира (на Суздальском проспекте) пройдет выставка, посвященная Дню Победы.Будут представлены рисунки обучающихся художественного отделения, посвященные подвигу советских солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Вход — свободный.7. Традиционную акцию «Бессмертный полк» в очном формате в этом году отменили. Поучаствовать в ней можно только онлайн – вся информация представлена на официальном сайте.Фото: https://vladimirculture.ru