Владимирская область стала опорным регионом президентского проекта «Время героев». Президент РФ...

Владимирская область стала опорным регионом президентского проекта «Время героев».Президент РФ Владимир Путин инициировал проект как социальный лифт для участников и ветеранов СВО с лидерскими талантами.Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Владимирской области Александра Авдеева.В 45 регионах на базе филиалов РАНХиГС будут работать центры оценки бойцов.В ЦФО это Владимир, Брянск, Воронеж, Иваново, Калуга, Липецк, Орёл, Смоленск, Тамбов, Тверь и Тула.Участников СВО будут готовить к руководящей работе в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в госкомпаниях.На участие в проекте уже подали заявки 44 тысячи военнослужащих, в том числе защитники из Владимирской области. Они проходили онлайн-тестирование, такое же, как «Лидеры России». После отбора их будет ждать обучение.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom