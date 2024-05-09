Владимирская область стала опорным регионом президентского проекта «Время героев».
Президент РФ...
Владимирская область стала опорным регионом президентского проекта «Время героев».
Президент РФ Владимир Путин инициировал проект как социальный лифт для участников и ветеранов СВО с лидерскими талантами.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
В 45 регионах на базе филиалов РАНХиГС будут работать центры оценки бойцов.
В ЦФО это Владимир, Брянск, Воронеж, Иваново, Калуга, Липецк, Орёл, Смоленск, Тамбов, Тверь и Тула.
Участников СВО будут готовить к руководящей работе в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в госкомпаниях.
На участие в проекте уже подали заявки 44 тысячи военнослужащих, в том числе защитники из Владимирской области. Они проходили онлайн-тестирование, такое же, как «Лидеры России». После отбора их будет ждать обучение.
Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom