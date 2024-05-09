Губернатор Александр Авдеев и руководители региона поздравляют жителей Владимирской области с Днём...

Губернатор Александр Авдеев и руководители региона поздравляют жителей Владимирской области с Днём Победы.9 Мая – всенародный символ героизма и беззаветной любви к Родине, который наполняет наши сердца особым чувством гордости за свою страну.В этот день мы вспоминаем павших воинов и чествуем ветеранов-победителей.Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нацизма, только крепнет и наполняется новыми смыслами, отмечают губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель ЗС Ольга Хохлова и главный федеральный инспектор региона Владимирской области Сергей Мамеев в своём поздравлении:«… Великая Победа ещё раз доказала, какой огромной силой обладает сплочённость нашего народа. Единство, общественное согласие, солидарность – фундамент крепкого, суверенного государства, гарантия его успешного развития. Великая Отечественная война принесла стране немало горя и испытаний, она затронула каждый дом, каждую семью....Нацисты, одержимые идеями расового превосходства, устроили на нашей земле настоящий геноцид – не щадили ни женщин, ни детей, уничтожали города и деревни, травили газом пленных в концлагерях. Но ничто не смогло сломить волю и решимость советского народа выстоять в этом противостоянии. В итоге враг был повержен в своём логове, а над Рейхстагом взвилось Знамя Победы. За этот мир мы заплатили страшную цену – 27 миллионов жизней.Вместе со всей страной Владимирская земля приближала победу. В кратчайшие сроки промышленность была переведена на военные рельсы. На фронт ушли почти 300 тысяч наших земляков. Вернулось – меньше половины.Героями Советского Союза стали более ста жителей области, а двадцать владимирцев – полными кавалерами ордена Славы. Многие улицы городов и посёлков региона носят их имена. Например, Николая Гастелло – жителя Мурома, который первым совершил огненный таран – направил свой горящий бомбардировщик на механизированную колонну врага. Нашего «голоса Победы» – Юрия Левитана, чьи фронтовые сводки и новость о безоговорочной капитуляции Германии с замиранием сердца слушали миллионы людей...»Руководители региона в своём поздравлении напоминают и о реалиях современной жизни. Казалось, мир усвоил этот жестокий урок истории, но спустя десятилетия нацизм снова поднял голову:«… Западные страны снабжают киевский режим оружием и наёмниками. Нет сомнений, что все их попытки реванша обречены на провал. С началом специальной военной операции лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» вновь объединил нашу страну. Владимирцы не только героически бьются в рядах Вооружённых Сил, отстаивая суверенитет России, но и создают современное вооружение, собирают гуманитарную помощь, выхаживают раненых. Сейчас регион помогает восстанавливать город Кировское Донецкой Народной Республики, до этого два года поддерживал город Докучаевск. Мы никогда не оставляли людей один на один с бедой. Не бросаем своих и сейчас!»Руководители Владимирской области подчёркивают:«… В наших жилах – кровь победителей. С нами правда, а значит Победа вновь будет за нами! Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и мира. Вечная память павшим и слава народу-победителю!»Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom; Архив ГТРК «Владимир»