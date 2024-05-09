В Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание, посвященное 79-й...

В Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание, посвященное 79-й годовщине Великой Победы.Накануне с наступающим праздником гостей поздравил губернатор Александр Авдеев.В зале по традиции - ветераны и труженики тыла, военнослужащие, участники специальной военной операции, представители общественных организаций.Гостям показали небольшое театрализованное представление, рассказывающее о том, как война в один миг поменяла жизнь советских граждан.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пока мы верны заветам наших ветеранов, пока в трудную минуту спешим друг другу на выручку и радуемся тоже вместе, нас не победить никому! Символично, что День Победы выпадает на Пасхальную неделю. И это тоже символично: победа жизни над смертью.