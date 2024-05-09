Во Владимирской области более 2,6 тысяч семей получили выплаты к юбилеям супружеской...

Во Владимирской области более 2,6 тысяч семей получили выплаты к юбилеям супружеской жизни.Напомним, во Владимирской области для семейных пар, проживших вместе 50, 60 или 70 лет, предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей, а также специальный подарочный набор.За 2023 год такую поддержку получили более 2,6 тысяч семей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.С начала 2024 года 755 супружеских пар отметили такие юбилеи в нашем регионе.Важно: Единовременная выплата назначается отделами социальной защиты населения по месту жительства на основании заявления, которые подаются супругами в год, когда отмечается 50, 60, 70 лет их брака.Также есть возможность подать документы через портал Госуслуг.Более подробную информацию о господдержке юбиляров семейной жизни можно найти на сайте Министерства социальной защиты населения Владимирской области в разделе «Выплаты и льготы гражданам».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений