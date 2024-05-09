Этим летом в Петушинском районе откроется современный глэмпинг-парк. Этим летом в посёлке Грибово...

Этим летом в Петушинском районе откроется современный глэмпинг-парк.Этим летом в посёлке Грибово Петушинского района откроется новый глэмпинг-парк.Напомним, в 2022 году проект «Грибово Парк» стал обладателем федерального гранта «Агротуризм» в размере 9,8 млн рублей. Об этом проинформировала пресс-служба Правительства Владимирской области.В рамках реализации проекта построены инфраструктурные и рекреационные объекты рыболовного участка, приобретены и установлены домики в концепции купольного глэмпинга для круглогодичного проживания, закуплена мебель, бытовая техника, посуда.Уточнятся, что к лету осталось провести лишь некоторые работы по благоустройству территории.В планах – построить террасы, привезти чистый песок, оборудовать индивидуальные купели и шезлонги.Эту инициативу, как и многие другие инвестиционные проекты в нашем регионе, курирует Агентство экономического развития Владимирской области.«… В 2022 году ещё один проект получил поддержку – это агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе. В 2023 году во Владимирской области был отобран один проект в Юрьев-Польском районе, сумма гранта составила 10 млн рублей. Подведены результаты конкурса грантов «Агротуризм» и на 2024 год. Победителем признан проект из Судогодского района «Усадьба в Языково». Всего во Владимирской области сейчас реализуется четыре подобных проекта. Запрос на развитие туризма на агрообъектах сформулирован достаточно чётко: туристы дают им дополнительный источник дохода, позволяют более активно популяризировать свою фермерскую продукцию и наращивать производство», – подчеркивает первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области