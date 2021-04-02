Скрытую камеру он использовал для компрометации руководства заводов и предприятий региона с целью последующего незаконного получения от них денежных средств.

Следственным комитетом во взаимодействии с региональным УФСБ завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего директора ООО «СКН-СФЕРА». Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере, незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемый достоверно зная о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью около 1,15 гектар, предложил представителю крупной коммерческой фирмы, которая была заинтересована в аренде данного участка, за крупное вознаграждение, отозвать свою заявку и не участвовать в аукционе.Представитель фирмы 14 августа 2020 года опасаясь конкуренции передал предприимчивому коммерсанту денежные средства в размере 8 миллионов рублей.В этот же день заявка ООО «СКН-СФЕРА» на участие в открытом аукционе была отозвана, после чего директор фирмы задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Кроме того, обвиняемый приобрёл у неустановленных лиц специальное техническое средство – беспроводную миникамеру скрытого аудио/видео наблюдения, которую он использовал для компрометации руководства заводов и предприятий региона с целью последующего незаконного получения от них денежных средств. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.