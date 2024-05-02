Какие изменения ждут россиян и жителей Владимирской области в мае? С 1 мая срок получения лекарств...

Какие изменения ждут россиян и жителей Владимирской области в мае?С 1 мая срок получения лекарств для детей с редкими заболеваниями сократится до шести рабочих дней. Нововведение предусматривает незамедлительную отправку препаратов из зарезервированного запаса специального фонда для ребенка из любого субъекта РФ.С 1 мая банкам запрещено брать комиссию с клиентов при переводах денег между своими счетами. Изменения касаются только операций, проводимых дистанционно. Перевод должен осуществляться через Систему быстрых платежей. Лимит таких операций — 30 млн рублей в месяц.С 1 мая увеличатся ставки акцизов на ряд алкогольной продукции. Так, акциз на игристые вина будет составлять 119 рублей за один литр, а на ликерное вино — 141 рубль за литр.С 1 мая на кассах крупных торговых сетей будет автоматически блокироваться продажа молочной продукции и воды с истекшим сроком годности.С 3 мая вводятся штрафы за несоблюдение требований по обращению с навозом, пометом, подстилками и стоками. Штрафы могут достигать до 60 тысяч рублей для предпринимателей и от 250 до 350 тысяч рублей для юрлиц.В мае-2024 студенты смогут выбирать программы целевого обучения онлайн. При поступлении в высшее учебное заведение абитуриент имеет право заключить соглашение с организацией, которая полностью покроет все расходы на его обучение. Взамен после выпуска из вуза обучающийся должен отработать определенное количество времени на предприятии. В мае 2024-го запустится портал «Работа России». Согласно общему правилу, студент должен отработать не менее трех лет в избранной компании.Важно: Особо важные объекты оборонного значения, сведения о которых являются гостайной, не будут вноситься в ЕГРН. Их перечень установит Правительство РФ.В мае будет скорректирован перечень товаров, подлежащих параллельному импорту.Фото: Ksenia Yakovleva on Unsplash(фотосток)