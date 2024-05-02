На платной скоростной автотрассе М-12 в Собинском районе произошло страшное ДТП, в котором пострадали 5 человек.
На платной скоростной автотрассе М-12 в Собинском районе произошло страшное ДТП, в котором пострадали 5 человек. Один гражданин погиб. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.
Трагедия случилась на 182 километре дороги. Столкнулись два легковых автомобиля. Спасателям пришлось вызволять одного пострадавшего из покорёженного транспортного средства.
Последствия аварии устраняли 13 человек на 4 единицах техники.