На платной скоростной автотрассе М-12 в Собинском районе произошло страшное ДТП, в котором пострадали 5 человек.

На платной скоростной автотрассе М-12 в Собинском районе произошло страшное ДТП, в котором пострадали 5 человек. Один гражданин погиб. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия случилась на 182 километре дороги. Столкнулись два легковых автомобиля. Спасателям пришлось вызволять одного пострадавшего из покорёженного транспортного средства.Последствия аварии устраняли 13 человек на 4 единицах техники.