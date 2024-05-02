Суздальские сапбордисты выловили из Каменки 300 килограмм мусора Там прошел традиционный весенний...

Суздальские сапбордисты выловили из Каменки 300 килограмм мусораТам прошел традиционный весенний экосплав. Федор Лалакин присоединился к заплыву.Федор Лалакин, корреспондент:- На сапборде на самом деле очень удобно очищать реку, ты спокойненько подплываешь, берешь и отправляешься дальше в путь.Любишь кататься, люби и мусор вывозить. Открывать сап-сезон в Суздале экологическим сплавом по Каменке уже стало традицией. Очистить реку от мусора собрались не только эко-активисты, но и просто любители сапбординга. Некоторые целыми семьями. Заботиться об одной из визитных карточек города - дело важное и полезное.Полина Коровина, участница экосплава:- Река и так очень сильно загрязнена, загрязненную воду, в первую очередь, люди употребляют, от этого проблемы со здоровьем, проблемы с экологией, пластик вообще не разлагается, точнее - разлагается очень долго, поэтому это все очень плохо.В экологическом сплаве приняли участие 25 человек, и это значительно больше, чем в прошлые годы, говорят организаторы. В основном плавали на сапах, но были и те, кто предпочел чистить реку на лодках и байдарках. Каменка - уникальное место в Суздале и идеальный маршрут для сапбордистов: река извилистая, течение слабое, ветра почти нет.Александр Васильев, организатор экосплава:- Надо смотреть шире, Суздаль, в принципе маленький город, и не так уж много усилий нужно, чтобы его очистить, поэтому, мне кажется, это обычное человеческое какое-то свойство, которое должно быть свойственно всем. Может быть, мы свой маленький вклад своим примером принесем.Этот "маленький" вклад в этот раз весил примерно 300 килограммов. Именно столько мусора удалось выловить из реки экоактивистам. Попадалось разное: от новогодних шаров и бутылок, до целых компьютерных столов. Собранное отправили на утилизацию.Город готовится отпраздновать тысячелетие. В летней программе есть Дни Каменки, на воде будут проходить театрализованные представления. А уже в июне на реке пройдет большой фестиваль сапбордов.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".