В Вязниках местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство друга. Иногда...

В Вязниках местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство друга.Иногда неразрешенные ссоры и конфликты оборачиваются трагедией.Вязниковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двадцативосьмилетнего жителя посёлка Центральный Вязниковского района. Мужчину обвиняют в убийстве старого друга.Установлено, что обвиняемый и потерпевший были знакомы более 10 лет.В январские праздники между мужчинами произошла ссора, из-за которой они некоторое время не общались.21 января пострадавший решил помириться с приятелем, и пришёл к нему в гости, захватив с собой спиртное, рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.В какой-то момент между друзьями из-за незначительного повода вновь возникла ссора, переросшая в драку.Обвиняемый взял нож и нанес им множественные удары в грудь жертвы, отчего тот скончался на месте трагедии.После этого нападавший вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.В данный момент уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений