В Вязниках местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство друга.
Иногда...
В Вязниках местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство друга.
Иногда неразрешенные ссоры и конфликты оборачиваются трагедией.
Вязниковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двадцативосьмилетнего жителя посёлка Центральный Вязниковского района. Мужчину обвиняют в убийстве старого друга.
Установлено, что обвиняемый и потерпевший были знакомы более 10 лет.
В январские праздники между мужчинами произошла ссора, из-за которой они некоторое время не общались.
21 января пострадавший решил помириться с приятелем, и пришёл к нему в гости, захватив с собой спиртное, рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.
В какой-то момент между друзьями из-за незначительного повода вновь возникла ссора, переросшая в драку.
Обвиняемый взял нож и нанес им множественные удары в грудь жертвы, отчего тот скончался на месте трагедии.
После этого нападавший вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.
В данный момент уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений