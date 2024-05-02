Владимирская область присоединилась к самой масштабной патриотической акции Диктант Победы В...

Владимирская область присоединилась к самой масштабной патриотической акции "Диктант Победы"В нашем регионе его написали тысячи участников. Слово- Марии Платанюк.Диктант Победы объединяет! Во Владимире его пишут даже представители другого континента. Опорный ВУЗ региона - одна из главных площадок.Участники Диктанта - студенты, в том числе, - из других стран, преподаватели, общественники, лидеры молодежных объединений.Традиционная международная акция - часть федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".Иван Осипов, руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия":- Всего по Владимирской области у нас больше 160 площадок. И уникальность этого года в том, что у нас очень большая группа иностранных студентов участвует в Диктанте Победы, это очень важно. Поскольку это наша общая Победа, в которую каждая советская республика внесла свой неоценимый вклад.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Здесь задействовано много молодёжи. И безусловно, подчёркиваем, что это была победа многонационального народа Советского Союза, и мы об этом продолжим рассказывать.Больше, чем исторический тест. Это чувство сопричастности и общая память о подвиге народа великой страны, - подчеркивает Елена Петровичева - председатель совета регионального отделения Российского Исторического общества.Елена Петровичева, председатель совета регионального отделения Российского Исторического общества, доктор исторических наук:- В западной Европе возрождается нацизм, поэтому очень важно помнить историю Великой Отечественной, в которой наш народ ценою самых больших жертв, известных истории, одержал победу над самым мощным из известных в истории врагов.Битвы, имена, вклад фронта и тыла...Основные темы 6-ого по счёту Диктанта Победы: 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождение Крыма, юбилеи писателей-фронтовиков. В день акции в ВлГУ- и сотрудники областного военкомата.Людмила Янаева, работник областного военного комиссариата, участник "Диктанта Победы":- Освежить свои знания, которые нам дали в свое время в советской школе. Это были хорошие,фундаментальные знания...Ирина Агафонова, сотрудник областного военного комиссариата, участник "Диктанта Победы":- Выезжала на места боёв, поэтому для меня это дань уважения тем людям, которые сражались за наше светлое будущее.А это уже филиал Президентской академии. Здесь "Диктант Победы" стартует с гимна Российской Федерации. Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗакСобрания отмечает: акция всегда получает широкий отклик в сердцах.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Все участники каждый год ждут этого события. Вопросов всегда 25. Из них 20- это федеральная часть. 5 вопросов - это, по сути, история Владимирской области.Вместе с сотнями владимирцев участие в диктанте принимает Артур Тринька. Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. 30-летний Артур - уроженец Донбасса - сейчас вместе с семьей живёт во Владимире. Командир стрелкового батальона получил осколочные ранения в тяжелейшем бою. Уверен, для всех российских бойцов главный пример сегодня - прадедов.Артур Тринька, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Какой ценой досталась эта Победа. Было очень много погибших. Наша молодежь должна знать цену мирной жизни.Во Владимире еще одной опорной площадкой теста стал юридический институт ФСИН России.А в общей сложности Диктант охватил 61 страну мира. По словам организаторов, он уже стал неотъемлемой частью празднования Дня Великой Победы. Священной даты для каждой семьи.Мария Платанюк "Вести-Владимир".