Во Владимире в Центре классической музыки прошел вечер памяти Артема Маркина В стенах Центра...

Во Владимире в Центре классической музыки прошел вечер памяти Артема МаркинаВ стенах Центра классической музыки прошел вечер памяти Артема Маркина - заслуженного артиста России, дирижера и руководителя губернаторского симфонического оркестра. Кто продолжает его дело? Расскажет Анастасия Сахарова"Хождение в невидимый град". Светлая, почти невесомая финальная часть оперы Римского-Корсакова. Теперь, когда Артем Маркин отправился в "невидимый град", за дирижерский пульт встала его дочь - юная Василиса.Мэр Суздаля Алиса Бирюкова, которая много лет работала с маэстро, назвала это "единственно верным решением".Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаль- Проезжая по улице Большая Московская, я видела это горящее окно, и оно было для меня обязательной и непременной приметой этой улицы. И в первое время, когда все случилось, было странное и страшное чувство, что свет этого окна будто погас. А вот сейчас я понимаю, что нет...На сцене - шесть молодых солистов, которые в разные годы стали лауреатами конкурса "Солист оркестра". Особенные ребята для Артема Маркина. Их он выбрал, им он дал путь в музыку.Аксинья Потёмкина, участница летней творческой школы "Новые имена":- Великий дирижер повстречался на моем творческом пути. У нас концерты всегда проходили на "ура", "браво", "бис". Конечно, мне всё это очень приятно вспоминать, потому что это драгоценные моменты моей жизни.Артём Варгафтик - музыкальный критик и телеведущий. О дирижере говорит не просто, как о партнере, - как о друге.Артём Варгафтик, музыкальный критик, журналист:- Он всем интересовался очень глубоко. Всегда вникал в подробности. И я тоже это люблю.Музыкальная экспедиция, Лето Господне, "Солист оркестра" - проекты, которые создал Артем Маркин, будут жить. Благодаря его семье, губернаторскому симфоническому оркестру и преданным зрителям сам маэстро словно обрел творческое бессмертие.- Для Владимира это большая потеря. И я рада услышать сегодня солистов оркестра.- Он заложил основы новой классической, симфонической экспедиции.- Очень он большой был молодец. И я думаю, всё будет так, как он задумал.А задумал он так, чтобы музыка никогда не стихала...Теперь ответственность за музыкальную вселенную лежит на хрупких женских плечах.Елена Маркина, директор Центра классической музыки:- Я чувствую счастье. Полное ощущение того, что она под присмотром папы. Ей, конечно, предстоит многое узнать, многому научиться. Но это прекрасный путь. И папа ее благословил на него.Он был человеком-симфонией. Многогранной, сложной, гениальной.. И теперь звучит ее вторая часть.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".