Во Владимирской области в 2,5 раза увеличена единовременная выплата участникам СВО. Об этом...

Во Владимирской области в 2,5 раза увеличена единовременная выплата участникам СВО.Об этом напоминает пресс-служба Правительства Владимирской области. Информация появилась накануне майских праздников.Губернатор Александр Авдеев подписал Указ «Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период проведения специальной военной операции».Единовременная выплата гражданам Российской Федерации из числа добровольцев, контрактников, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, мобилизованных граждан, заключивших контракт в период проведения специальной военной операции, теперь составляет 250 тысяч рублей. Ранее её размер был 100 тысяч рублей.Тем, кто заключил контракт 1 апреля 2024 года и позднее, будет осуществлена доплата.Важно: выплата будет производиться в беззаявительном порядке на основании списков, поступивших из областного военного комиссариата.Финансовая поддержка предоставляется единожды (независимо от количества заключённых контрактов).Фото: Архив ГТРК «Владимир»