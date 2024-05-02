Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок проведет личный прием граждан в городе...

Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок проведет личный прием граждан в городе Муроме3 мая 2024 года с 13-00 заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Викторович Дрок будет вести личный прием граждан в городе Муроме.Приём пройдет в здании Муромской городской прокуратуры по адресу: г. Муром, ул. Филатова, 3.Предварительная запись производится по телефону: 8(49234) 3-38-30.Фото: пресс-служба областной прокуратуры