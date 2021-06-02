При этом ответственность за условия хранения и качество препаратов будут нести сами аптеки, даже если медикаменты куплены на сайте партнёра и доставлены курьерами.

Несетевые аптеки с 1 сентября получат возможность вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно документу, ответственность за условия хранения и качество лекарств несут сами аптеки, даже если медикаменты были куплены на сайте партнёра и доставлены курьерскими компаниями. В сообщении также отмечается, что при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.Постановлением также внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу препаратов."Исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в Интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", — говорится в сообщении.