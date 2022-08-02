Новому методу под силу вылечить не только ранние стадии рака, но и запущенную патологию с несколькими метастазами.

Во Владимирском онкодиспансере 45 пациентов прошли высокоточное радиохирургическое лечение. Терапия стала возможна благодаря суперсовременному линейному ускорителю «VarianTrueBeam».Радиохирургия – сочетает максимальную точность с высокими дозами ионизирующего излучения, которые доставляются к опухоли дистанционно. Новому методу под силу вылечить не только ранние стадии рака, но и запущенную патологию с несколькими метастазами.Как рассказал заведующий радиотерапевтическим отделением №2 Андрей Шейко, за год высокоточное лучевое лечение в учреждении проходит около 1200 пациентов. С июля 2021 года радиохирургическим способом пролечено 45 больных.«Проведение 1-5 сеансов позволило значительно уменьшить размеры метастазов, уменьшены или устранены тяжёлые симптомы болезни. Таким образом, мы продлили людям время до назначения высокотоксичных схем химиотерапии», – подчеркнул он.Особого внимания заслуживает активное использование радиохирургии в лечении рака предстательной железы. Владимирский онкодиспансер стал одним из первых учреждений в ЦФО, практикующим этот вид лечения. Он позволяет избежать большого процента осложнений, возникающих после хирургического вмешательства.