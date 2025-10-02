Бракоразводный процесс.
Судья спрашивает жену, листая дело:
- Скажите, пожалуйста, а каков мотив вашего развода?
- Ваша честь, вы знаете, мне очень нравится песня ""Отель Калифорния""...
- Вы, наверное, меня не поняли! Я спрашиваю о фундаментальной причине вашего развода!
- Фундамент такой же, как и у всех: бетон, песок и цемент.
- Тьфу ты! Ну, основание какое?
- Где-то 5 метров на 6.
- Да, черт побери! Он что, вас бьет регулярно?
- Ну, где-то раза два в неделю он встает раньше меня...
- Так, все ясно! Последний вопрос: почему вы требуете развода?
- Да я не требую! Это муж требует! Говорит, что со мной абсолютно невозможно общаться!
еще анекдот!