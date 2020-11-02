38-летний Владимирец пытался украсть из магазина алкоголь и продукты. Задержали его с поличным сотрудники Росгвардии. Как сообщают в ведомстве, в ночь на 30 октября к ним поступил вызов о

38-летний Владимирец пытался украсть из магазина алкоголь и продукты. Задержали его с поличным сотрудники Росгвардии. Как сообщают в ведомстве, в ночь на 30 октября к ним поступил вызов о срабатывании сигнализации в одном из сетевых магазинов. Прибывшие сотрудники обнаружили, что в магазине разбито окно, но следов взлома нет. Не успев завершить обход, Росгвардейцы получают ещё