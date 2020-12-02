Чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, в поликлиниках Владимира запустили проект по разделению потоков пациентов. Экспериментальной платформой стала 1-я городская

Чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, в поликлиниках Владимира запустили проект по разделению потоков пациентов. Экспериментальной платформой стала 1-я городская поликлиника. С температурой – по стрелочке налево, остальным – направо, в центральный вход. Запутаться сложно – навигация в помощь. Но даже если больной с температурой прошмыгнет мимо указателей, медработник остановит его на входе в поликлинику