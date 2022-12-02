Сегодня в Суздале продолжается одно из главных экономических событий региона - Владимирский...

Сегодня в Суздале продолжается одно из главных экономических событий региона - "Владимирский инвестиционный конгресс - 2022". Напомним, в этом году он вновь получил статус международного. В нём принимают участие делегации из Белоруссии, Египта, Индии, Китая.Первый день конгресса был посвящён развитию I-T сектора и мерам поддержки малого и среднего бизнеса как на региональном, так и федеральном уровнях. А закончился подписанием ряда инвестиционных соглашений. К примеру, только в областной столице появится около ста новых рабочих мест благодаря инвестированию порядка 600 миллионов рублей в развитие производств. Этому помогут соглашения с известной фармакологической компанией и предприятием по производству электрохимического оборудования. А отдельное соглашение с энергетиками ПАО "Россети Центр" позволит быстрее и проще подключать новые производства к электрическим сетям.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Подписывая ряд соглашений, мы заявляем о том, что сотрудничество надо углублять. Не только знать, что в каком-то районе или другом городе есть учебное заведение или какое-то предприятие. Важно, скажем так, проделать работу, чтобы состыковать взаимные интересующие потоки и от этого получить какой-то синергетический эффект. Вот, собственно, ряд соглашений был посвящён этому.