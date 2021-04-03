Внутри кукла полая - специально под разные мелочи.

Сегодня Международный День медленного искусства. В нашу эпоху скоростей и смартфонов посетители музеев в основном тратят на рассматривание экспонатов от 8 до 17 секунд. Но если это делать не торопясь, а замедляясь, возможно увидеть искусство новым образом. Предлагаем совершить путешествие в мир очаровательных интерьерных кукол, которые точно захочется рассматривать.Колпачок от шампуня и полимерная глина. Здесь в ход пошли только подручные средства. Внутри кукла полая - специально под разные мелочи. Идея была сделать что-то абсурдное и наивное, - рассказывает кукольник Ирина Суровцева. Вдохновение пришло из детских воспоминаний. В памяти отложились рисунки из детской книжки пермской художницы Анастасии Трамвайной. Прототип есть и у этого лягушачьего семейства.- Я живу в частном доме и очень люблю по ночам сидеть у себя во вдоре, там живут лягушки, и она квакают. И это состояние, когда к тебе ночью прибегает лягушка поквакать. Это как-то закрепилось и "попёрли" лягушки.Тут Фрида Кало, Алиса из Страны Чудес и Арлекин - образы близкие каждому кукольнику. В работу Ирина старается вложить частичку себя. Одна из изюминок - логотип в виде полумесяца. А всё началось четыре года назад на питерской выставке "Искусство куклы". "Поняла: "хочу так же!" и пошла учиться", - вспоминает кукольница. Это её первая работа - статичная кукла. Сейчас Ирина экспериментирует с разными направлениями. Одно из любимых - кукла будуарная.- Это вот такие подвижные куколки. У них шевелятся ручки-ножки. Одежда не снимается. Есть, конечно, заказчики, которые просят сделать съёмную одежду, потому что надоедает видеть куклу в одной одежде. Но это, естественно, сложнее.Одна кукла - это несколько этапов работы. Роспись начинают с лица. Главное, чтобы получилось естественно. Глаза, брови, ресницы. Кукольник старается повторить каждую деталь. Особое внимание цвету глаз.- Ошибка начинающих, брать слишком чистые цвета. Ярко-голубой, ярко - зелёный. Конечно,всё зависит от куклы, но я бы не рекомендовала брать яркие цвета. Цвета нужно делать сложные. То есть, если берёшь голубой, немножко добавляй серо-голубого.Работы Ирина выкладывает в инстаграм. Так сразу можно узнать мнение аудитории. А о всех тонкостях кукольного дела она рассказывает на мастер-классах.Нина Глизница, Андрей Синягин"Вести-Владимир"