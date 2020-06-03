Полицейские рекомендуют уделить время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми.

Воспитанники старшей группы дошкольного образовательного учреждения № 2 города Киржач вместе с родителями и педагогом Светланой Балькиной в рамках дистанционного обучения провели День дорожной безопасности. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.Сначала ребята вместе с родителями посмотрели рекомендованные им мультфильмы и видеоролики, а затем поделились интересными моментами занятий по изучению Правил дорожного движения, впечатлениями и опытом, как они получают дополнительные знания в области ПДД, сделав фотографии.Мальчишки и девчонки рисовали, лепили и мастерили из подручных средств дорожные знаки, которые они часто видят на дорогах. С помощью пазлов, настольных игр и книг повторяли обязанности пассажиров и пешеходов. Рисовали дорожные ситуации, раскрашивали тематические картинки, а самое главное, рассказывали о полученных знаниях младшим братьям и сестрам.Полицейские напоминают, что повторять, изучать Правила дорожного движения, формировать и закреплять навыки безопасного участия в дорожном движении взрослые могут, используя игровой вид деятельности: настольные и компьютерные игры по ПДД, просмотр видео и мультфильмов, напоминающих правильный алгоритм действий пешеходов, велосипедистов, пассажиров, разгадывание ребусов, кроссвордов, прохождение онлайн тестирования, создание собственного домашнего автогородка – интерактивной игровой площадки по отработке необходимых навыков, используя различные конструкторы и многое другое.