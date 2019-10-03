Восьмиклассник пронес топор в рюкзаке

Днем, 2 октября восьмиклассник одной из владимирских школ достал в учебном заведении из портфеля топор. По словам уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, у школьника были агрессивные намерения.Охранники и директор школы не дали восьмикласснику далеко зайти — его задержали на входе. С подростком и его одноклассниками весь день работали полицейские — причины случившегося выясняются.Сегодня сотрудники полиции планируют обсудить инцидент на встрече с властями.