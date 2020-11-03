20 коек дополнительно развёрнуто в структурном подразделении Александровской районной больницы в Карабаново и 15 коек – в Камешковской районной больнице.

20 коек дополнительно развёрнуто в структурном подразделении Александровской районной больницы в Карабаново и 15 коек – в Камешковской районной больнице.В Камешково отделение для лечения пациентов сCovid-19 открыто впервые, сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания. Обещано, что вслучае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек.Сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1208 ковидных коек: 640 – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 144 – реанимационные.