20 коек дополнительно развёрнуто в структурном подразделении Александровской районной больницы в Карабаново и 15 коек – в Камешковской районной больнице.
20 коек дополнительно развёрнуто в структурном подразделении Александровской районной больницы в Карабаново и 15 коек – в Камешковской районной больнице.
В Камешково отделение для лечения пациентов с
Covid
-19 открыто впервые, с
ообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.
Все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания. Обещано, что в
случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек.
Сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1208 ковидных коек: 640 – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 144 – реанимационные.