Руководство ВлГУ приняло решение продлить период дистанта. С 8 по 14 ноября учеба будет проходить онлайн. Ранее на дистанционку студентов отправили с 30 октября по 7 ноября. Позже

Руководство ВлГУ приняло решение продлить период дистанта. С 8 по 14 ноября учеба будет проходить онлайн. Ранее на дистанционку студентов отправили с 30 октября по 7 ноября. Позже Минобрнауки разрешил ВУЗам самостоятельно продлевать срок дистанционного обучения. Пока известно, что только ВлГУ решил продлить дистант. По всем вопросам учебного процесса студентам предлагается обращаться в дирекцию своего института,