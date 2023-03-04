Роман Мирошниченко и Стас Намин впервые выпустили новый сингл «Fusion Raga» с участием известных...
Роман Мирошниченко и Стас Намин впервые выпустили новый сингл «Fusion Raga» с участием известных музыкантов из города Владимира.
Роман Мирошниченко и Стас Намин при участии солистов Камерного струнного оркестра города Владимира выпустили новый сингл «Fusion Raga».
Он посвящен Джорджу Харрисону — британскому рок-музыканту.
В инструментальной композиции также участвовали:
виртуозный скрипач Чарли Бишарат,
мультиинструменталист Хенрик Андерсен
известные перкуссионист Фрэнк Колон (Manhattan Transfer) и Гумби Ортис из группы Al Di Meola.
В записи композиции приняли участие солисты Камерного струнного оркестра Андрей Шевляков, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Александр Ананский.
Роман Мирошниченко - один из наиболее заслуженных фьюжн-гитаристов современности. За свою карьеру Роману посчастливилось стать победителем популярных международных премий и конкурсов, включая The Independent Music Awards, Hollywood In Music Media Awards, USA Songwriting Competition, International Acoustic Music Awards, International Songwriting Competition, Global Music Awards, The UK Songwriting Contest.
С 20 мая 2022 года Роман Мирошниченко был назначен советником по вопросам культуры во Владимирской области.
Фото Правительства Владимирской области