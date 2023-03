Роман Мирошниченко и Стас Намин впервые выпустили новый сингл «Fusion Raga» с участием известных...

Роман Мирошниченко и Стас Намин впервые выпустили новый сингл «Fusion Raga» с участием известных музыкантов из города Владимира.Роман Мирошниченко и Стас Намин при участии солистов Камерного струнного оркестра города Владимира выпустили новый сингл «Fusion Raga».Он посвящен Джорджу Харрисону — британскому рок-музыканту.В инструментальной композиции также участвовали:виртуозный скрипач Чарли Бишарат,мультиинструменталист Хенрик Андерсенизвестные перкуссионист Фрэнк Колон (Manhattan Transfer) и Гумби Ортис из группы Al Di Meola.В записи композиции приняли участие солисты Камерного струнного оркестра Андрей Шевляков, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Александр Ананский.Роман Мирошниченко - один из наиболее заслуженных фьюжн-гитаристов современности. За свою карьеру Роману посчастливилось стать победителем популярных международных премий и конкурсов, включая The Independent Music Awards, Hollywood In Music Media Awards, USA Songwriting Competition, International Acoustic Music Awards, International Songwriting Competition, Global Music Awards, The UK Songwriting Contest.С 20 мая 2022 года Роман Мирошниченко был назначен советником по вопросам культуры во Владимирской области.Фото Правительства Владимирской области