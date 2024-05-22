«Дошло до суда»: в Судогодском районе мясной цех нарушал СанПиН
В Управлении Роспотребнадзора...
«Дошло до суда»: в Судогодском районе мясной цех нарушал СанПиН
В Управлении Роспотребнадзора добились остановки деятельности ИП Качкаевой А.С. по производству мясных консерв в Судогодском районе.
Изготовление мясных полуфабрикатов осуществлялось в кафе в деревне Новое Полхово, по адресу: улица Полевая, дом 28. В дальнейшем продукция отправлялась на продажу в специализированный продуктовый мясной магазин.
Оказалось, что предприниматель не уведомила Управление о начале осуществления своей деятельности.
При осмотре помещения кухни предприятия общественного питания установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Также в ходе проверки не предоставлены:
- Сопроводительные документы на мясное сырье, находящееся в морозильной камере;
- Медицинские книжки на сотрудников предприятия общественного питания, продавца в торговом зале;
- Программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение;
- Не предоставлены рабочие журналы контроля измерительных приборов показателей технологического процесса приготовления мясных полуфабрикатов, в том числе - тушенки и готовых блюд, условий хранения мясного сырья и готовых блюд;
- Не предоставлены журналы (возможно, на электронных носителях) бракеража выпускаемой продукции (мясных полуфабрикатов и мясной тушенки) – количество изготовленных банок, мясных полуфабрикатов в кг;
- Не предоставлена программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение, а также другие документы, подтверждающие выполнение процедур безопасности пищевой продукции.
«За выявленные нарушения должностным лицом Управления был составлен протокол о временном приостановлении деятельности и протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд для назначения наказания в виде приостановления деятельности», - уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
Суд признал ИП виновным и приостановил производство на 60 суток.
Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области