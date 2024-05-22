«Дошло до суда»: в Судогодском районе мясной цех нарушал СанПиН В Управлении Роспотребнадзора...

«Дошло до суда»: в Судогодском районе мясной цех нарушал СанПиНВ Управлении Роспотребнадзора добились остановки деятельности ИП Качкаевой А.С. по производству мясных консерв в Судогодском районе.Изготовление мясных полуфабрикатов осуществлялось в кафе в деревне Новое Полхово, по адресу: улица Полевая, дом 28. В дальнейшем продукция отправлялась на продажу в специализированный продуктовый мясной магазин.Оказалось, что предприниматель не уведомила Управление о начале осуществления своей деятельности.При осмотре помещения кухни предприятия общественного питания установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.Также в ходе проверки не предоставлены:- Сопроводительные документы на мясное сырье, находящееся в морозильной камере;- Медицинские книжки на сотрудников предприятия общественного питания, продавца в торговом зале;- Программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение;- Не предоставлены рабочие журналы контроля измерительных приборов показателей технологического процесса приготовления мясных полуфабрикатов, в том числе - тушенки и готовых блюд, условий хранения мясного сырья и готовых блюд;- Не предоставлены журналы (возможно, на электронных носителях) бракеража выпускаемой продукции (мясных полуфабрикатов и мясной тушенки) – количество изготовленных банок, мясных полуфабрикатов в кг;- Не предоставлена программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение, а также другие документы, подтверждающие выполнение процедур безопасности пищевой продукции.«За выявленные нарушения должностным лицом Управления был составлен протокол о временном приостановлении деятельности и протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд для назначения наказания в виде приостановления деятельности», - уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Суд признал ИП виновным и приостановил производство на 60 суток.Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области