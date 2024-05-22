«Метров 150-200 вглубь леса, там под корневищем дерева и захоронено тело.» Об этом 31-летний житель Ленинградской области рассказывал на камеру сотрудникам Следкома. Однако пока он только

«Метров 150-200 вглубь леса, там под корневищем дерева и захоронено тело.» Об этом 31-летний житель Ленинградской области рассказывал на камеру сотрудникам Следкома. Однако пока он только обвиняемый в убийстве 30-летней девушки из Камешковского района. Согласно материалам уголовного дела, 5 мая обвиняемый вместе со знакомым приехали в деревню Карякино Камешковского района. Мужчин наняли строить частный дом.