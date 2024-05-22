Синоптики прогнозируют во Владимирской области снижение температуры воздуха и рост атмосферного...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области снижение температуры воздуха и рост атмосферного давленияХарактер погоды во Владимирской области формируется под влиянием скандинавского антициклона. Солнце порадует жителей региона своим присутствием, но отметки на столбиках термометров немного «сползут» вниз.В четверг, 23 мая 2024 года, температура воздуха днем достигнет +17°С, а к вечеру спадет до +12°С.Скорость северо-восточного ветра составит 3м/с.Показатель влажности — 23%.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 758 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 23 мая:На Руси верили: если пчёлы быстро летают, то до конца месяца простоит тёплая погода; если птицы до утра поют, то будет дождь; если сережки на березе распустились, то можно сеять пшеницу.Фото: Митяй Пирогов