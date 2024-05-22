Синоптики прогнозируют во Владимирской области снижение температуры воздуха и рост атмосферного...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области снижение температуры воздуха и рост атмосферного давления
Характер погоды во Владимирской области формируется под влиянием скандинавского антициклона. Солнце порадует жителей региона своим присутствием, но отметки на столбиках термометров немного «сползут» вниз.
В четверг, 23 мая 2024 года, температура воздуха днем достигнет +17°С, а к вечеру спадет до +12°С.
Скорость северо-восточного ветра составит 3м/с.
Показатель влажности — 23%.
В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 758 мм ртутного столба.
Погодный прогноз на 23 мая:
На Руси верили: если пчёлы быстро летают, то до конца месяца простоит тёплая погода; если птицы до утра поют, то будет дождь; если сережки на березе распустились, то можно сеять пшеницу.
Фото: Митяй Пирогов