Владимирца, который управлял авто с ребенком на коленях, привлекли к ответственности
В одной из...
Владимирца, который управлял авто с ребенком на коленях, привлекли к ответственности
В одной из групп соцсети выложили видео, на которой водитель управляет легковушкой, посадив к себе на колени ребенка.
Инспекторы ДПС изучили ролик и в кратчайшие сроки установили личность мужчины.
Им оказался 26-летний местный житель. Инцидент произошел на улице Ленина в городе Александрове. Мужчина пояснил, что таким образом он решил прокатить своего пятилетнего ребёнка.
«За нарушение требований к перевозке детей в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Правонарушитель привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области