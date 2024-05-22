Владимирца, который управлял авто с ребенком на коленях, привлекли к ответственности В одной из...

Владимирца, который управлял авто с ребенком на коленях, привлекли к ответственностиВ одной из групп соцсети выложили видео, на которой водитель управляет легковушкой, посадив к себе на колени ребенка.Инспекторы ДПС изучили ролик и в кратчайшие сроки установили личность мужчины.Им оказался 26-летний местный житель. Инцидент произошел на улице Ленина в городе Александрове. Мужчина пояснил, что таким образом он решил прокатить своего пятилетнего ребёнка.«За нарушение требований к перевозке детей в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Правонарушитель привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области