22 мая октября 2024 года состоится совместный демо-день Индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь», который пройдет в рамках конференции «Цифровая

22 мая октября 2024 года состоится совместный демо-день Индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь», который пройдет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти,операторов мобильной и фиксированной связи, разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования, ПО и решений для сетей связи, РСПП, АНО«Цифровая экономика», эксперты отрасли. В