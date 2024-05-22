Дороги в Юрьевце достроят к концу этого года. Работы идут с 2023 года. Об этапах строительства рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. 1-ый этап – уложен асфальт на улицах Малая Лучистая,

Дороги в Юрьевце достроят к концу этого года. Работы идут с 2023 года. Об этапах строительства рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. 1-ый этап – уложен асфальт на улицах Малая Лучистая, Большая Лучистая, Проектируемая-8, Всесвятская, Родионовка. Сделаны велодорожки и тротуары, дренаж и ливневая канализация на улицах Родионовка, Всесвятская. Также на Родионовке установлены фонари. 2-ой этап –