Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о...

Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова рассказала о правилах пересдачи ЕГЭВыпускники прошлых лет не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ, уточнили в Рособрнадзоре. Новые правила касаются только выпускников текущего года. Еще одна попытка у них будет 4 или 5 июля.При этом выбрать ЛУЧШИЙ результат не получится, потому что засчитают только второй. Что нужно учитывать, собираясь на пересдачу?И когда пересдавать - нет смысла? - за сутки до первого экзамена поговорили с министром образования и молодежной политики Владимирской области Светланой Болтуновой.