Информация об этом следует из картотеки об административных нарушениях, которые были рассмотрены городским судом. Прекращено оно в связи с истечением сроков давности.

Житель Гусь- Хрустального избежал наказания за дискредитацию вооружённых сил РФ. Информация об этом следует из картотеки об административных нарушениях, которые были рассмотрены городским судом. Прекращено оно в связи с истечением сроков давности.Дело рассматривалось два раза. Первый случай был в марте после того, как сотрудник прокуратуры обнаружил на страничке мужчины в социальных сетях репосты с фото и видео, содержание которых негативно отражало действия России.По итогу, суд так и не смог разобрать, какие именно публикации дискредитируют проводимую спецоперацию. Пока уточнялись материалы дела, срок исковой давности вышел.