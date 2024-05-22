Во Владимире участились аварии с подростками-мотоциклистами С наступлением теплой погоды...

Во Владимире участились аварии с подростками-мотоциклистамиС наступлением теплой погоды возрастает число ДТП с участием мототранспорта. Их водители и пассажиры наиболее уязвимы на дорогах.В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщают, что с начала весны зарегистрировано 3 аварии с участием мототранспорта. В двух из них пострадали подростки.К примеру, в апреле в позднее вечернее время в микрорайоне Юрьевец 28-летний водитель автомобиля «Чери» при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении питбайку «Кайо» под управлением 15-летнего юноши. Внешние световые приборы питбайка были неисправны. В результате ДТП водитель подросток был госпитализирован.Так же в апреле на улице Горького во Владимире 41-летний водитель автомобиля «Рено», поворачивая направо, допустил столкновение с двигающимся по тротуару справа по ходу движения автомобиля питбайком BSE - EX125 под управлением 14-летнего подростка. В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир питбайка. Водитель госпитализирован, пассажир проходит лечение амбулаторно.В связи с этим 22 мая 2024 годагосавтоинспекторы проведут рейд по выявлению мотоциклистов, игнорирующих ПДД.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений