Сотрудникам предприятия ООО «Владтекс-экспорт» не выплатили зарплату за апрель. В общей сложности директор сэкономил на 152 рабочих более 4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе

Сотрудникам предприятия ООО «Владтекс-экспорт» не выплатили зарплату за апрель. В общей сложности директор сэкономил на 152 рабочих более 4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Владтекс-экспорт» специализируется на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей. Директор предприятия пока только получил представление, но решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Прокуратура контролирует нарушение прав работников. Прокомментируйте