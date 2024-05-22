В Гороховце подделали протокол общего собрания дома, чтобы сдвинуть сроки капремонта 14 декабря...

В Гороховце подделали протокол общего собрания дома, чтобы сдвинуть сроки капремонта14 декабря 2022 года администрацией Гороховецкого района принято решение о включении дома № 15 по улице Ленина в краткосрочный план реализации программы по капремонту со сроком до 2023 года.Затем срок продлили на 2024 год. Основанием для таких изменений послужил поступивший в администрацию района протокол общего собрания жителей.В ходе опроса жильцов установлено, что 2 собственника не голосовали. Оказалось, что одна из подписей в бюллетенях принадлежит «левому» человеку, в то время как реальный собственник не был согласен с переносом сроков проведения работ.Фактический кворум жителей дома составил менее 50%. Иными словами, - протокол является поддельным и незаконным. В дело вмешалась прокуратура.«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В настоящее время ремонт фасада указанного дома начался, завершение работ находится на контроле прокуратуры района.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений