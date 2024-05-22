Смотрите Вести в 14.30: какие они, семьи года во Владимирской области Убийство в лесу - Привел...

Смотрите "Вести" в 14.30: какие они, семьи года во Владимирской областиУбийство в лесу- Привел на место преступления. Арестован предполагаемый убийца 30-летней девушки из Суздальского районаКак пить не дать- Собирали деньги всем селом на строительство очистных. Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика "на чистую воду".Семьи года- Какие они, семьи года во Владимирской области? В областном центре наградили победителей и призеров всероссийского семейного конкурса.