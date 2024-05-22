Смотрите Вести в 14.30: какие они, семьи года во Владимирской области
Убийство в лесу
- Привел...
Смотрите "Вести" в 14.30: какие они, семьи года во Владимирской области
Убийство в лесу
- Привел на место преступления. Арестован предполагаемый убийца 30-летней девушки из Суздальского района
Как пить не дать
- Собирали деньги всем селом на строительство очистных. Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика "на чистую воду".
Семьи года
- Какие они, семьи года во Владимирской области? В областном центре наградили победителей и призеров всероссийского семейного конкурса.