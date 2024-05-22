Военком области назвал список первоочередных специальностей для службы по контракту. Юрий Гусаров провел пресс-конференцию. Она прошла во владимирском пункте отбора на военную службу по

Военком области назвал список первоочередных специальностей для службы по контракту. Юрий Гусаров провел пресс-конференцию. Она прошла во владимирском пункте отбора на военную службу по контракту. Военный комиссар отметил – сегодня для армии прежде всего необходимы водители, операторы дронов, связисты, а также офицеры. Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области Наличие водительского удостоверения различных категорий, наличие подготовки