Работа воспитанников детского сада № 27 была отмечена в числе лучших на отборочном этапе конкурса МВД России.

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России.В текущем году на региональный этап конкурса было представлено более 40 работ. Члены общественного совета при УМВД России по Владимирской области выбрали троих победителей отборочного этапа.В числе лучших была отмечена работа воспитанников группы «Солнышко» детского сада № 27 из города Александрова. Накануне сотрудники ОМВД России по Александровскому району вместе с ветеранами ОВД приехали в гости к дошколятам.Полицейские поздравили ребят, отметив достойный результат по итогам конкурса.Ребятам вручили диплом и подарки, а также пожелали отличного настроения и безопасного лета.