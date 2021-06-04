Работа воспитанников детского сада № 27 была отмечена в числе лучших на отборочном этапе конкурса МВД России.
Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России.
В текущем году на региональный этап конкурса было представлено более 40 работ. Члены общественного совета при УМВД России по Владимирской области выбрали троих победителей отборочного этапа.
В числе лучших была отмечена работа воспитанников группы «Солнышко» детского сада № 27 из города Александрова. Накануне сотрудники ОМВД России по Александровскому району вместе с ветеранами ОВД приехали в гости к дошколятам.
Полицейские поздравили ребят, отметив достойный результат по итогам конкурса.
Ребятам вручили диплом и подарки, а также пожелали отличного настроения и безопасного лета.