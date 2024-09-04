Купаться уже нельзя, но плавать все еще можно. На различных видах судов и лодок. Навигация по водоемам 33-его региона продлится до первого льда, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели

Купаться уже нельзя, но плавать все еще можно. На различных видах судов и лодок. Навигация по водоемам 33-его региона продлится до первого льда, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели отмечают, что владимирские судовладельцы часто пренебрегают спасательными жилетами. В ходе патрулирования 1 сентября один такой беспечный владимирец получил постановление об административном нарушении. За отсутствие жилета предусмотрен штраф