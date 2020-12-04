У мальчика сложное ортодонтическое заболевание, требуется дорогостоящее лечение.

13-летному Артёму Синицыну из Карабаново Александровского района требуется помощь. У мальчика сложное ортодонтическое заболевание , требуется дорогостоящее лечение. Чем можно помочь ребенку, расскажет Юлия Шувалова.Артем Синицын учится в 7 классе. Свободное время проводит за компьютером. Возможно, в будущем сможет стать киберспортсменом. Несмотря на сложное заболевание Артём продолжает вести обычный образ жизни.Артём Синицын:- Когда началось это всё, нижняя челюсть перестала как-то развиваться и у меня рот широко не открывался. Сейчас все нормально, но нижняя челюсть идет скошено в левую сторону. Это тоже как-то непривычно. Иногда одноклассники или ещё кто-то говорит и мне как-то непривычно...В год у мальчика на нижней челюсти сросся сустав. Требовалась сложная операция по костной пластике. В четыре года Артема прооперировали, но случился рецидив, рот перестал открываться. Речь была невнятной. Местные врачи направили в Москву в Центр Челюстно-лицевой хирургии. Там в 2016 году провели повторную операцию. Основной дефект устранили, но, как говорят врачи, чтобы нормализировать прикус, нужна ещё одна серьезная операция.Евгения Синицына, мама Артёма:- Болезнь прогрессирует, перекос идет. Из-за этого ортодонты нам помогают, чтобы не уходила челюсть в бок. Дорогое удовольствие, нам не хватает денег. Просим всех, кто может, помочь нам.Сейчас Артём носит брекеты, но полностью помочь они ему не могут. Стоимость лечения - двести сорок шесть тысяч четыреста рублей. В семье таких денег нет. Помочь Артёму просто, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - всё они на сайте Русфонда. Владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"