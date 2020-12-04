Утром 4 декабря на территории нефтеперерабатывающего завода компании Engen возле города Дурбан в Южно-Африканской Республике прогремел мощный взрыв, передает телеканал . Сообщается о по ..

Утром 4 декабря на территории нефтеперерабатывающего завода компании Engen возле города Дурбан в Южно-Африканской Республике прогремел мощный взрыв, передает телеканал "". Сообщается о по меньшей мере шести пострадавших.Известно, что из-за взрыва огонь перекинулся на стоящий поблизости дом. Пожарным уже удалось сбить пламя. Последствия ЧП очевидцы сняли на видео.Durban - Explosion at the Engen Refinery— Rob Beezy (@TrafficSA)