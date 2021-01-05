С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 365 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 925 пациентов. В стационарах лежит 588 человек, из них 257 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 943 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 74 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 49 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь трёх жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 49 костромичам. Девять новых пациентов зарегистрировано в Буе, по три – в Шарье, Костромском и Красносельском районах, по два – в Нерехте и Макарьеве, по одному инфицированному выявлено в Волгореченске и Кадые.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 365 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 925 пациентов. В стационарах лежит 588 человек, из них 257 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 943 заболевших.