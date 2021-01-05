Иностранным гражданам и принимающей стороне также не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания...

Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 791 продлено по 15 июня 2021 года действие применяемых с 15 марта 2020 года временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.Согласно документу:1) иностранным гражданам и принимающей стороне также не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания, сроков действия свидетельства о временном убежище, удостоверений беженца, в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года;2) по-прежнему приостановлено течение сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;3) в отношении иностранных граждан не принимаются решения о принудительном административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.При этом с 15 марта 2021 года вышеобозначенный порядок не будет распространяться на граждан иностранных государств (включая лиц, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства), с которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение (за исключением «вывозных» рейсов). На дату вступления в силу Указа согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года транспортное сообщение возобновлено с 15 иностранными государствами, к которым относятся: Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется в отношении граждан этих государств по истечению 90 суток с даты начала транспортного сообщения.Для иностранных граждан, выехавших за пределы Российской Федерации до закрытия границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника Государственной программы, не засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2021 года в срок нахождения за рубежом и срок действия статуса соответственно.За иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, сохраняется по 15 июня 2021 года право на подачу заявления о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из «визовых» стран, на которых распространяется действие Указа, будут выдаваться со сроком действия по 15 июня 2021 года.Также сохранено право иностранных граждан на выезд из Российской Федерации в государство их гражданской принадлежности, исключая транзитный проезд через третьи страны, по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в Российской Федерации в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.В случае если в документе с истекшим сроком действия в период с 15 марта по 15 июня 2021 года имелась виза, срок действия которой также истек в обозначенный период, то указанные документы являются действительными для выезда из Российской Федерации в течение 2021 года без необходимости оформления транзитной визы, за исключением названных случаев, связанных с возобновлением транспортного сообщения с иностранным государством.При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, а также посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе в связи с участием в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании могут быть приняты решения о принудительном административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56