В Октябрьском суде города Владимира прошло первое судебное заседание по иску общественной организации "Народный контроль" в адрес компании "Биотехнологии".

В Октябрьском суде города Владимира прошло первое судебное заседание по иску общественной организации "Народный контроль" в адрес компании "Биотехнологии".Общественники требуют признать действия регоператора незаконными, так как их услуги не были оказаны гражданам в полном объеме. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, компания Биотехнологии, должна была в две тысячи двадцатом году обработать- то есть отсортировать, выделить опасные фракции и подготовить их к захоронению- тридцать восемь тысяч тонн мусора. Но в итоге регоператор обработал лишь восемь тысяч тонн. А договор с мусоросортировочной станцией компания Биотехнологии заключила лишь во втором квартАле 2020-го года.Алексей Смирнов, председатель правления общественной организации «Народный контроль»:- Естественно, он с иском не согласен по двум моментам. Якобы он знает определенный круг лиц, мы его не знаем, т.е. законом это предусмотрено. И второй момент, якобы они обработку исполнили, как он заявил, в полном объеме, и он готов представить доказательства. Но эти доказательства уже не будут легитимными, потому что Департамент регулирования цен и тарифов нам уже ответил, что объем заявленной плановой обработки за 2020-ый год был в объеме 38 тысяч с копейками тонн. Фактически за 11 месяцев 20 года было всего лишь выполнено 8 тысяч тонн.Во вторую зону входит 3 городских округа и 6 муниципальных образований, включая областной центр. По подсчетам активистов "Народного контроля", жители этих территорий переплатили своему регоператору 47 миллионов рублей. В руководстве компании с такими подсчётами не согласны. Следующее заседание назначено на 25 февраля.Альберт Скворцов, представитель компании «Биотехнологии»:- Решение не окончательное, но, мы считаем, что дело подлежит прекращению по основанию, что не конкретизированы требования. На взгляд наших юристов эта общественная организация не имеет права подавать подобные иски по различным там заключениям верховного суда.